россия могла привлечь почти 200 судов для шпионажа в Северном море

https://racurs.ua/n196558-rossiya-mogla-privlech-pochti-200-sudov-dlya-shpionaja-v-severnom-more.html

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росія могла залучити майже 200 суден для шпигунства за критичною інфраструктурою в Північному морі.

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Про це йдеться у розслідуванні Follow the Money і De Tijd.

По дну Північного моря проходять кабелі передачі даних, електро- і радіозв’язку, нафто- і газопроводи. НАТО там проводить навчання. росіяни ж для розвідки використовують рибальські, вантажні, дослідницькі судна, нафтові танкери і навіть яхти для прогулянок.

Берегова охорона країн Європи протягом останніх десяти років знаходила пристрої для прослушок, підводні дрони або сканери гідроакустичних сигналів, які використовуються для картографування морського дна, щоб виявити кабелі.

Наразі російські кораблі підозрюються в тисячі випадках шпигунства в Північному морі. Втім протидіяти такому виду шпигунства важко через обмеження Конвенції ООН з морського права, яка не дозволяє робити більше, аніж просто пильно стежити за суднами чи в крайньому разі здійснити огляд.

На борту «Янтаря» є підводні апарати, які здатні перерізати кабелі на глибині кількох кілометрів. Однією з ознак таємної діяльності кораблів є вимкнення системи АІС, коли судно зникає з радарів, а через кілька днів з’являється зовсім в іншому місці. Або відхилення від маршруту чи уповільнення швидкості без видимих причин.

Розслідувачі згадують, що ця тактика росії не нова. Вона використовувалася і під час холодної війни, але з 2014 року спостерігається явне посилення.

Російські кораблі підозрілі самі по собі, навіть якщо вони дотримуються нормальної схеми плавання. Тому що кожне російське судно, навіть якщо воно працює на приватну компанію, все одно працює на російський уряд, — сказав Томас де Спігеларе, речник служби морської безпеки Бельгії.

Втім протидіяти цій формі шпигунства важко через обмеження Конвенції ООН з морського права, яка не дозволяє робити більше, аніж просто пильно стежити за суднами чи в крайньому разі здійснити огляд.