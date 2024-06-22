рф выводит некоторые подразделения из-под Волчанска. Фото:

https://racurs.ua/n196565-rf-nachala-vyvodit-nekotorye-podrazdeleniya-iz-pod-volchanska-v-vsu-nazvali-prichinu.html

Ракурс

Країна-агресор рф почала виводити деякі підрозділи з Харківської області.

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Зокрема, деякі російські підрозділи, які наступали на Вовчанськ на Харківщині, виводять на доукомплектування через втрату боєздатності. Виведення ворожих підрозділів також фіксують поблизу Липців та Тихого — їх там розбили Сили оборони. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин заявив в ефірі телемарафону.

Волошин відзначив, що окупанти не припиняють застосовувати керовані авіабомби та некеровані ракети проти населених пунктів Харківщини.

Однак українські оборонці завдають росіянам втрат у живій силі та техніці на Харківському напрямку. У п’ятницю, 21 червня, армія країни-агресора втратила вбитими або пораненими 60 бійців.

В ОСУВ «Хортиця» зазначають, що на цьому напрямку ворог призупинив свої активні бойові дії. Росіяни не проводили штурми минулу добу і сьогодні вранці.

Нагадаємо, 18 червня в ОСУВ «Хортиця» заявляли, що російське командування планує перекинути під Вовчанськ підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти з Тихоокеанського флоту і підрозділи, які належать до 25 окремої мотострілецької бригади 6 армії з Ленінградського військового округу.