Войска рф попали по жилому дому в Харькове. Фото:

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Російські війська обстріляли Харків у суботу, 22 червня.

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Окупанти завдали, попередньо, чотирьох ударів по обласному центру. Ворог поцілив у район щільної житлової забудови. Удар прийшовся по житловому будинку. Про це харківський міський голова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував у Telegram, що за попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей. Щонайменше 15 осіб отримали поранення. Обстеження обстріляної території триває.

Водночас Терехов повідомив про 18 постраждалих.

Попередньо відомо, що загарбники скинули на місто керовані авіаційні бомби.

Нагадаємо, 31 травня російські війська вдарили ракетами С-300 по житловій забудові у Харкові. Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий будинок. А внаслідок повторного обстрілу було пошкоджено пожежний автомобіль рятувальників та «екстренки». Загинули четверо людей, ще 25 постраждали. Ще одна людина загинула внаслідок обстрілу двоповерхової будівлі.