Ракурсhttps://racurs.ua/
"Бавовна" снова проросла в оккупированном Крыму - Севастополь и Евпатория под ударом
«Бавовна» снова проросла в оккупированном Крыму — Севастополь и Евпатория под ударомhttps://racurs.ua/n196594-bavovna-snova-prorosla-v-okkupirovannom-krymu-sevastopol-i-evpatoriya-pod-udarom.htmlРакурс
В окупованому Севастополі у першій половині дня 23 червня чули вибухи зі сторони Козачої бухти.
.
Вибухи в Криму підтвердив Суспільне Крим місцевий житель, а так званий «губернатор» міста Михайло Развожаєв заявив, що у Севастополі працює ППО.
Окупанти також зупинили рух по Кримському мосту.
Місцеві пабліки тимчасово окупованого Криму повідомляють про роботу російської ППО, «атаку ракетами ATACMS» і «тремтіння землі».
Вибухи чули також в окупованій Євпаторії на заході Криму. Місцевий мешканець розповів «Суспільне Крим», що пролунали три-чотири вибухи.
«Губернатор» Севастополя відзвітував, що над Чорним морем «знищили п’ять повітряних цілей», але уламки впали у прибережній зоні. Внаслідок цього попередньо поранено декілька людей та виникли дві пожежі, стверджує Развожаєв.
Загрузка...