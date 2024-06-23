"Бавовна" снова проросла в оккупированном Крыму - Севастополь и Евпатория под ударом

https://racurs.ua/n196594-bavovna-snova-prorosla-v-okkupirovannom-krymu-sevastopol-i-evpatoriya-pod-udarom.html

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В окупованому Севастополі у першій половині дня 23 червня чули вибухи зі сторони Козачої бухти.

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Вибухи в Криму підтвердив Суспільне Крим місцевий житель, а так званий «губернатор» міста Михайло Развожаєв заявив, що у Севастополі працює ППО.

Окупанти також зупинили рух по Кримському мосту.

Місцеві пабліки тимчасово окупованого Криму повідомляють про роботу російської ППО, «атаку ракетами ATACMS» і «тремтіння землі».

Вибухи чули також в окупованій Євпаторії на заході Криму. Місцевий мешканець розповів «Суспільне Крим», що пролунали три-чотири вибухи.

«Губернатор» Севастополя відзвітував, що над Чорним морем «знищили п’ять повітряних цілей», але уламки впали у прибережній зоні. Внаслідок цього попередньо поранено декілька людей та виникли дві пожежі, стверджує Развожаєв.