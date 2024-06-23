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Ракурс
"Бавовна" знову проросла в окупованому Криму - Севастополь та Євпаторія під ударом

«Бавовна» знову проросла в окупованому Криму — Севастополь та Євпаторія під ударом

23 чер 2024, 13:02
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В окупованому Севастополі у першій половині дня 23 червня чули вибухи зі сторони Козачої бухти.


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Вибухи в Криму підтвердив Суспільне Крим місцевий житель, а так званий «губернатор» міста Михайло Развожаєв заявив, що у Севастополі працює ППО.

Окупанти також зупинили рух по Кримському мосту.

Місцеві пабліки тимчасово окупованого Криму повідомляють про роботу російської ППО, «атаку ракетами ATACMS» і «тремтіння землі».

Вибухи чули також в окупованій Євпаторії на заході Криму. Місцевий мешканець розповів «Суспільне Крим», що пролунали три-чотири вибухи.

«Губернатор» Севастополя відзвітував, що над Чорним морем «знищили п’ять повітряних цілей», але уламки впали у прибережній зоні. Внаслідок цього попередньо поранено декілька людей та виникли дві пожежі, стверджує Развожаєв.

Джерело: Ракурс


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