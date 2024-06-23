Появилось видео подтверждения попадания по пункту управления россиян в Белгородской области

Появилось видео подтверждение попадания по пункту управления россиян в Белгородской области

https://racurs.ua/n196595-poyavilos-video-podtverjdeniya-popadaniya-po-punktu-upravleniya-rossiyan-v-belgorodskoy-oblasti.html

Ракурс

Авіація Повітряних сил ЗСУ успішно уразила пункту управління мотострілецького полку, який був розташований у Бєлгородській області.

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Для його ураження була використана авіація, яка здійснила скид авіаційних високоточних бомб по цілі.

Відео підтвердження вдалого та чіткого влучання української ракети по пункту управління мотострілецького полку в населеному пункті Нехотіївка опублікував у своєму Телеграм Анатолій Штефан.

Пункт управління використовувався ворогом для координації дій на полі бою, а також займався проведенням планування операцій, розробкою плану побудови оборонних рубежів тощо.

За інформацією деяких джерел, був ліквідований офіцерський склад мотострілецького полку.