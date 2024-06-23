Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
З'явилося відео підтвердження влучання по пункту управління росіян у Бєлгородській області

З’явилося відео підтвердження влучання по пункту управління росіян у Бєлгородській області

23 чер 2024, 13:48
999

Авіація Повітряних сил ЗСУ успішно уразила пункту управління мотострілецького полку, який був розташований у Бєлгородській області.


.

Для його ураження була використана авіація, яка здійснила скид авіаційних високоточних бомб по цілі.

Відео підтвердження вдалого та чіткого влучання української ракети по пункту управління мотострілецького полку в населеному пункті Нехотіївка опублікував у своєму Телеграм Анатолій Штефан.

Пункт управління використовувався ворогом для координації дій на полі бою, а також займався проведенням планування операцій, розробкою плану побудови оборонних рубежів тощо.

За інформацією деяких джерел, був ліквідований офіцерський склад мотострілецького полку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів