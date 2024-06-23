В психбольницу отправили женщину, разбившую могилы "Да Винчи", "Джуса» и Петриченко

https://racurs.ua/n196598-v-psihbolnicu-otpravili-jenschinu-razbivshuu-mogily-da-vinchi-djusa-i-petrichenko.html

Ракурс

Жінку, яка розтрощила могили військових Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі», Андрія Пільщикова «Джуса» та Павла Петриченка, відправили до психлікарні — там вона перебуватиме 60 діб до 19 серпня.

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Про це «Суспільному» 23 червня повідомили у Київській міській прокуратурі. Відповідне клопотання до суду подали прокурори.

Раніше цій жінці оголосили про підозру. Після отримання результатів від медиків, ймовірно, буде подане клопотання про поміщення жінки в медичний заклад, зважаючи на стан її здоров’я, уточнили нам правоохоронці.

60-річну жінку підозрюють за ч. 3 статті 297 КК України — наруга над могилою, вчинена з хуліганських спонукань.

Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення, однак наразі жінці призначено психіатричну експертизу, яка має встановити, чи є вона підсудною.