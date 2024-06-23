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Ракурс
Жінку, яка розтрощила могили військових Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі», Андрія Пільщикова «Джуса» та Павла Петриченка, відправили до психлікарні

До психлікарні відправили жінку, яка розтрощила могили «Да Вінчі», «Джуса» та Петриченка

23 чер 2024, 14:45
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Жінку, яка розтрощила могили військових Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі», Андрія Пільщикова «Джуса» та Павла Петриченка, відправили до психлікарні — там вона перебуватиме 60 діб до 19 серпня.


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Про це «Суспільному» 23 червня повідомили у Київській міській прокуратурі. Відповідне клопотання до суду подали прокурори.

Раніше цій жінці оголосили про підозру. Після отримання результатів від медиків, ймовірно, буде подане клопотання про поміщення жінки в медичний заклад, зважаючи на стан її здоров’я, уточнили нам правоохоронці.

60-річну жінку підозрюють за ч. 3 статті 297 КК України — наруга над могилою, вчинена з хуліганських спонукань.

Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення, однак наразі жінці призначено психіатричну експертизу, яка має встановити, чи є вона підсудною.

Джерело: Ракурс


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