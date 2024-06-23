Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: «Википедия»

Графики отключений 24 июня будут действовать на протяжении всех суток — Укрэнерго

23 июн 2024, 18:01
999

В Україні завтра, 24 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом усієї доби — з 00.00 до 24.00.


.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

З 19.00 до 23.00 обсяг обмежень буде більшим, — наголошують у компанії.

Зазначається, що причиною таких обмежень є зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, внаслідок чергового російського обстрілу Харкова у половини споживачів у місті зникла електроенергія.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров