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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: «Википедия»
Графики отключений 24 июня будут действовать на протяжении всех суток — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n196604-grafiki-otklucheniy-24-iunya-budut-deystvovat-na-protyajenii-vseh-sutok-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 24 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом усієї доби — з 00.00 до 24.00.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
З 19.00 до 23.00 обсяг обмежень буде більшим, — наголошують у компанії.
Зазначається, що причиною таких обмежень є зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян.
Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, внаслідок чергового російського обстрілу Харкова у половини споживачів у місті зникла електроенергія.
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