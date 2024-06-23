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Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії, фото: «Вікіпедія»

Графіки відключень 24 червня діятимуть впродовж усієї доби — Укренерго

23 чер 2024, 18:01
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В Україні завтра, 24 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом усієї доби — з 00.00 до 24.00.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

З 19.00 до 23.00 обсяг обмежень буде більшим, — наголошують у компанії.

Зазначається, що причиною таких обмежень є зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, внаслідок чергового російського обстрілу Харкова у половини споживачів у місті зникла електроенергія.

Джерело: Ракурс


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