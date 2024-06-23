Російські загарбники знову обстріляли Харків, фото: detector media

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 23 червня, вдень завдали чергового удару керованими авіабомбами по Харкову.

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Один загиблий і пʼятеро постраждалих внаслідок потрапляння КАБа у приватний житловий будинок, — зазначив у своєму Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов. — Ще троє постраждалих в іншому районі міста — там удар по дитячому навчальному закладу.

В ефірі національного телемарафону Терехов розповів, що керовані авіабомби вдарили по об'єктах у Шевченківському та Холодногірському районах.

На жаль, немає електропостачання десь у половини міста. Зупинилася робота метрополітену та наземного електротранспорту, — зазначив він. — Зараз ми працюємо над тим, щоб випустити на маршрути автобуси.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгобув у своєму Telegram-каналі згодом зазначив, що внаслідок цього авіаудару по цивільних об'єктах Шевченківського та Холодногірського районів: