Рашисти вдарили по Харкову — у місті зникла електрика, загинула людинаhttps://racurs.ua/ua/n196601-rashysty-vdaryly-po-harkovu-u-misti-znykla-elektryka-zagynula-ludyna.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 червня, вдень завдали чергового удару керованими авіабомбами по Харкову.
Один загиблий і пʼятеро постраждалих внаслідок потрапляння КАБа у приватний житловий будинок, — зазначив у своєму Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов. — Ще троє постраждалих в іншому районі міста — там удар по дитячому навчальному закладу.
В ефірі національного телемарафону Терехов розповів, що керовані авіабомби вдарили по об'єктах у Шевченківському та Холодногірському районах.
На жаль, немає електропостачання десь у половини міста. Зупинилася робота метрополітену та наземного електротранспорту, — зазначив він. — Зараз ми працюємо над тим, щоб випустити на маршрути автобуси.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгобув у своєму Telegram-каналі згодом зазначив, що внаслідок цього авіаудару по цивільних об'єктах Шевченківського та Холодногірського районів:
- травмовані загалом 10 людей;
- одна людина загинула;
- серед постраждалих двоє підлітків віком 15 та 16 років;
- двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня;
- влучання зафіксовані по приватному сектору та дитячому навчальному закладу;
- без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії.