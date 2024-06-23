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Ракурс
Поліція показала відео прильоту КАБ у центр Харкова

Поліція показала відео прильоту КАБ у центр Харкова

23 чер 2024, 14:11
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Патрульна поліція показала відео моменту прильоту КАБ у центральну частину Харкова 22 червня. Ці кадри зняли бодікамери патрульних, які першими опинились на місці російського удару.


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У Харкові сьогодні уранці завершили рятувальні роботи на місці влучання авіабомби у житловий 5-поверховий будинок в Основʼянському районі. ДСНС повідомила, що на місці працювали 116 рятувальників та 24 одиниці техніки.

Підсумкова кількість жертв: дві людини загинули і 53 постраждали.

Джерело: Ракурс


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