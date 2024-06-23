Поліція показала відео прильоту КАБ у центр Харкова

https://racurs.ua/ua/n196596-policiya-pokazala-video-prylotu-kab-u-centr-harkova.html

Ракурс

Патрульна поліція показала відео моменту прильоту КАБ у центральну частину Харкова 22 червня. Ці кадри зняли бодікамери патрульних, які першими опинились на місці російського удару.

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У Харкові сьогодні уранці завершили рятувальні роботи на місці влучання авіабомби у житловий 5-поверховий будинок в Основʼянському районі. ДСНС повідомила, що на місці працювали 116 рятувальників та 24 одиниці техніки.

Підсумкова кількість жертв: дві людини загинули і 53 постраждали.