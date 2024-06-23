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У Харкові завершили розбирати завали після бомбоудару рашистів по багатоповерхівці

У Харкові завершили розбирати завали після бомбоудару рашистів по багатоповерхівці (ФОТО)

23 чер 2024, 08:10
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У Харкові рятувальники ліквідували наслідки ворожого бомбового удару по житловій п’ятиповерхівці. Внаслідок влучання авіабомби загинуло дві людини, ще 53 постраждало, з них — три дитини.


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Росіяни удень 22 червня вдарили чотирма уніфікованими міжвидовими планерувальними боєприпасами Д30-СН.

Три авіабомби влучили по підприємству в Холодногірському районі, ще одна — у будинок в Основʼянському районі.

Джерело: Ракурс


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