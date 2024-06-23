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У Харкові завершили розбирати завали після бомбоудару рашистів по багатоповерхівці
У Харкові завершили розбирати завали після бомбоудару рашистів по багатоповерхівці (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196579-u-harkovi-zavershyly-rozbyraty-zavaly-pislya-bomboudaru-rashystiv-po-bagatopoverhivci-foto.htmlРакурс
У Харкові рятувальники ліквідували наслідки ворожого бомбового удару по житловій п’ятиповерхівці. Внаслідок влучання авіабомби загинуло дві людини, ще 53 постраждало, з них — три дитини.
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Росіяни удень 22 червня вдарили чотирма уніфікованими міжвидовими планерувальними боєприпасами Д30-СН.
Три авіабомби влучили по підприємству в Холодногірському районі, ще одна — у будинок в Основʼянському районі.