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Последствия российского удара по Харькову 23 июня, фото: ГСЧС
Последствия российских обстрелов Харькова показали ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n196605-posledstviya-rossiyskih-obstrelov-harkova-pokazali-gschs-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 червня, здійснили кілька обстрілів Харкова.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок російських обстрілів:
- на території приватного житлового сектору сталися руйнації та пожежа двох господарчих споруд та гаражу на загальній площі 60 кв. м. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу;
- за іншою адресою влучання прийшлось у будівлю навчального закладу. Сталася часткова руйнація будівлі. Постраждали поруч розташовані житлові багатоповерхівки. Пожежі не було.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі зазначив, що загалом було більше трьох влучань керованими авіабомбами:
- у Шевченківському районі пошкоджено заклад освіти. У ньому перебувала жінка — вона дістала травми легкого ступеня. Їй надали меддопомогу. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель. Триває побудинковий обхід;
- у Холодногірському районі зафіксували влучання в приватний сектор — два будинки зруйновано;
- також «прильот» був і в Київському районі, у промислову зону.
Станом на зараз загалом постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років. Одна людина у важкому стані. Інші — в середньому. Загинув 73-річний чоловік, — розповів він.
Раніше повідомлялося, що у половини споживачів Харкова після російських обстрілів зникла електроенергія. У Telegram-каналі «Харківобленерго» повідомили, що вже поновили електропостачання.
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