Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты пытаются задействовать молодежь в своих целях, фото: РИА «Новости»

Оккупанты вербуют молодежь к работе в своих фейковых медиа — ЦНС

23 июн 2024, 19:42
999

Росіяни, намагаючись ізолювати інформаційне поле на тимчасово окупованих територіях України, продовжують створювати фейкові локальні медіа.


.

За задумом ворога, ці медіа, які фінансуються кремлем, мають бути «голосом місцевих». Проте редакціями керують росіяни, й всі вони створені вже після захоплення регіону. Про це сьогодні, 23 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Аби зменшити кадровий дефіцит ворог створює на ТОТ медіашколи з безкоштовним навчанням, — вказано в повідомленні. — Граючи на бажанні молоді стати відомими й незалежними від батьків, росіяни вербують місцевих підлітків до роботи на свою машину пропаганди.

У ЦНС закликають не ставати на службу до ворога й не псувати цим своє життя, а також повідомляти про зрадників до відповідного чат-бота.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров