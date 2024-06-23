Оккупанты вербуют молодежь к работе в своих фейковых медиа — ЦНСhttps://racurs.ua/n196607-okkupanty-verbuut-molodej-k-rabote-v-svoih-feykovyh-media-cns.htmlРакурс
Росіяни, намагаючись ізолювати інформаційне поле на тимчасово окупованих територіях України, продовжують створювати фейкові локальні медіа.
За задумом ворога, ці медіа, які фінансуються кремлем, мають бути «голосом місцевих». Проте редакціями керують росіяни, й всі вони створені вже після захоплення регіону. Про це сьогодні, 23 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Аби зменшити кадровий дефіцит ворог створює на ТОТ медіашколи з безкоштовним навчанням, — вказано в повідомленні. — Граючи на бажанні молоді стати відомими й незалежними від батьків, росіяни вербують місцевих підлітків до роботи на свою машину пропаганди.
У ЦНС закликають не ставати на службу до ворога й не псувати цим своє життя, а також повідомляти про зрадників до відповідного чат-бота.