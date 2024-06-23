Рашисти намагаються задіяти молодь у своїх цілях, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n196607-okupanty-verbuut-molod-do-roboty-u-svoyih-feykovyh-media-cns.html

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Росіяни, намагаючись ізолювати інформаційне поле на тимчасово окупованих територіях України, продовжують створювати фейкові локальні медіа.

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За задумом ворога, ці медіа, які фінансуються кремлем, мають бути «голосом місцевих». Проте редакціями керують росіяни, й всі вони створені вже після захоплення регіону. Про це сьогодні, 23 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Аби зменшити кадровий дефіцит ворог створює на ТОТ медіашколи з безкоштовним навчанням, — вказано в повідомленні. — Граючи на бажанні молоді стати відомими й незалежними від батьків, росіяни вербують місцевих підлітків до роботи на свою машину пропаганди.

У ЦНС закликають не ставати на службу до ворога й не псувати цим своє життя, а також повідомляти про зрадників до відповідного чат-бота.