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Эвакуация жителей Торецкой общины 23 июня 2024 года, фото: Торецкая МВА

Жителей Торецка призывают эвакуироваться из-за российских обстрелов (ФОТО)

23 июн 2024, 21:11
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Жителів міста Торецька на Донеччині закликають якнайшвидше евакуюватися через обстріли з боку окупантів.


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Про це сьогодні, 23 червня, повідомляється на сайті Торецької МВА.

Місцева влада наголошує на важливості якнайшвидшого виїзду мешканців до безпечніших регіонів України, підкреслюючи, що збереження життя є найважливішим пріоритетом, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що представникам маломобільних груп населення та людям з інвалідністю допомагають виїхати з міста благодійники. Їм допоможуть з розміщенням у шелтерах, прихистках і геріатричних центрах.

Черговий евакуаційний рейс відбувся сьогодні, 23 червня. Жителів громади відправили до Дніпра.

Також, рятуючись від війни, люди виїжджають як з прифронтових територій, так і за межі області, використовуючи і власний автомобільний транспорт, і залізницю, — зазначають у МВА.

Евакуація жителів Торецької громади 23 червня 2024 року, фото: Торецька МВА

Источник: Ракурс


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