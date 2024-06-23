Жителей Торецка призывают эвакуироваться из-за российских обстрелов (ФОТО)https://racurs.ua/n196610-jiteley-torecka-prizyvaut-evakuirovatsya-iz-za-rossiyskih-obstrelov-foto.htmlРакурс
Жителів міста Торецька на Донеччині закликають якнайшвидше евакуюватися через обстріли з боку окупантів.
Про це сьогодні, 23 червня, повідомляється на сайті Торецької МВА.
Місцева влада наголошує на важливості якнайшвидшого виїзду мешканців до безпечніших регіонів України, підкреслюючи, що збереження життя є найважливішим пріоритетом, — наголошується в повідомленні.
Зазначається, що представникам маломобільних груп населення та людям з інвалідністю допомагають виїхати з міста благодійники. Їм допоможуть з розміщенням у шелтерах, прихистках і геріатричних центрах.
Черговий евакуаційний рейс відбувся сьогодні, 23 червня. Жителів громади відправили до Дніпра.
Також, рятуючись від війни, люди виїжджають як з прифронтових територій, так і за межі області, використовуючи і власний автомобільний транспорт, і залізницю, — зазначають у МВА.