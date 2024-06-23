Евакуація жителів Торецької громади 23 червня 2024 року, фото: Торецька МВА

https://racurs.ua/ua/n196610-jyteliv-torecka-zaklykaut-evakuuvatysya-cherez-rosiyski-obstrily-foto.html

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Жителів міста Торецька на Донеччині закликають якнайшвидше евакуюватися через обстріли з боку окупантів.

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Про це сьогодні, 23 червня, повідомляється на сайті Торецької МВА.

Місцева влада наголошує на важливості якнайшвидшого виїзду мешканців до безпечніших регіонів України, підкреслюючи, що збереження життя є найважливішим пріоритетом, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що представникам маломобільних груп населення та людям з інвалідністю допомагають виїхати з міста благодійники. Їм допоможуть з розміщенням у шелтерах, прихистках і геріатричних центрах.

Черговий евакуаційний рейс відбувся сьогодні, 23 червня. Жителів громади відправили до Дніпра.