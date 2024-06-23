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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Торецьку, скріншот відео

У Торецьку російська авіабомба влучила в приватний будинок, загинула жінка (ВІДЕО)

23 чер 2024, 16:11
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Російські загарбники завдали удару по приватному житловому сектору міста Торецька Бахмутського району Донецької області. Авіаційна бомба поцілила у житловий будинок, з-під завалів якого рятувальники вилучили тіло загиблої жінки 1950 року народження.


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Відповідне відео сьогодні, 23 червня, опублікувала прес-служба ДСНС.

Всього розібрано 0,5 тонн будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершені, — вказано в повідомленні.

Прес-служба Донецької обласної прокуратури повідомляє, що сьогодні вранці ворог також завдав удару по багатоквартирному будинку у Торецьку, внаслідок чого було травмовано жінку 70 років, її доставлено до лікарні з переломом, забоєм головного мозку та рваною раною.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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