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Последствия российского ракетного удара по Покровску, фото: Донецкая ОВА

Рашисты ударили ракетами «Искандер» по Покровску — четверо погибших (ФОТО)

24 июн 2024, 15:15
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Російські загарбники випустили по місту Покровську на Донеччині дві ракети «Іскандер-М».


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Загинули щонайменше чотири людини. Про це сьогодні, 24 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Також поранені 34 людини, серед яких двоє дітей 12 і 13 років — вони перебувають у середньому і тяжкому стані.

Крім того, ракетний удар зруйнував один приватний будинок та пошкодив 16.

Це — один із найбільших ворожих ударів по цивільним за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити, — наголосив Філашкін. — На Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця. Бережіть себе! Евакуюйтесь!

Наслідки російського ракетного удару по Покровську, фото: Донецька ОВА

Источник: Ракурс


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