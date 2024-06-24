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Наслідки російського ракетного удару по Покровську, фото: Донецька ОВА
Рашисти вдарили ракетами «Іскандер» по Покровську — четверо загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196627-rashysty-vdaryly-iskanderamy-po-pokrovsku-chetvero-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники випустили по місту Покровську на Донеччині дві ракети «Іскандер-М».
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Загинули щонайменше чотири людини. Про це сьогодні, 24 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Також поранені 34 людини, серед яких двоє дітей 12 і 13 років — вони перебувають у середньому і тяжкому стані.
Крім того, ракетний удар зруйнував один приватний будинок та пошкодив 16.
Це — один із найбільших ворожих ударів по цивільним за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити, — наголосив Філашкін. — На Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця. Бережіть себе! Евакуюйтесь!
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