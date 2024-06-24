Ракурсhttps://racurs.ua/
На Буковине задержанный на границе беглец пытался задушить служащего ТЦК
На Буковине задержанный на границе беглец пытался задушить служащего ТЦКhttps://racurs.ua/n196633-na-bukovine-zaderjannyy-na-granice-beglec-pytalsya-zadushit-slujaschego-tck.htmlРакурс
На Буковині чоловік, затриманий за невдалу спробу втекти за кордон, намагався задушити військовослужбовця ТЦК.
.
Чернівецький обласний ТЦК та СП повідомив, що затриманого везли на автівці на задньому сидінні, і той напав на службовця — він спробував його задушити паском безпеки. Вгамовувала нападника оперативна група, а постраждалому викликали швидку.
Після цього чоловік намагався виставити себе потерпілим і виклав відповідне відео в соцмережах.
У ТЦК додали, що постраждав колишній десантник.
Загрузка...