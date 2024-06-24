На Буковині затриманий на кордоні утікач намагався задушити службовця ТЦК

https://racurs.ua/ua/n196633-na-bukovyni-zatrymanyy-na-kordoni-utikach-namagavsya-zadushyty-slujbovcya-tck.html

Ракурс

На Буковині чоловік, затриманий за невдалу спробу втекти за кордон, намагався задушити військовослужбовця ТЦК.

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Чернівецький обласний ТЦК та СП повідомив, що затриманого везли на автівці на задньому сидінні, і той напав на службовця — він спробував його задушити паском безпеки. Вгамовувала нападника оперативна група, а постраждалому викликали швидку.

Після цього чоловік намагався виставити себе потерпілим і виклав відповідне відео в соцмережах.

У ТЦК додали, що постраждав колишній десантник.