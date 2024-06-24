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Ракурс
Двойной удар "Искандерами" по Покровску - число раненых выросло

Двойной удар «Искандерами» по Покровску — число раненых выросло (ФОТО)

24 июн 2024, 17:49
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Станом на 16.00 понеділка 24 червня у Покровську (Донецька область) — четверо вбитих і 40 поранених мирних жителів, з них троє дітей: поліція документує наслідки подвійного удару.


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У Нацполіції повідомили, що російські терористи поцілили двома ракетами «Іскандер-М» в одну й ту саму локацію з різницею в пів години.

Прокуратура повідомила, що перша ракета «Іскандер-М» вдарила приблизно о 12.00. Другий удар такою самою ракетою був через пів години. Зруйновані приватний сектор і об'єкт цивільної інфраструктуриКрім цивільних, поранень зазнали троє поліцейських, які прибули на допомогу людям одразу після першого удару.

Мішенню ворога став приватний сектор. Серед постраждалих — дві дівчинки 11 та 13 років і хлопчик 12 років.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та парамедики поліції спільно з рятувальниками ДСНС та «швидкою допомогою».

Поліцейські збирали поранених на вулицях, надавали першу допомогу і доставляли їх до лікарень.

За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 18 цивільних об'єктів.

Источник: Ракурс


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