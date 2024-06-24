Минобразования изменило правила поступления в аспирантуру из-за аномального числа зарегистрировавшихся на экзамен мужчин

https://racurs.ua/n196638-minobrazovaniya-izmenilo-pravila-postupleniya-v-aspiranturu-iz-za-anomalnogo-chisla.html

Ракурс

Міністерство освіти змінює правила вступу до аспірантури через «аномальну кількість чоловіків, які зареєструвалися на Єдиний вступний іспит (ЄВІ)».

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Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку, — повідомив очільник міністерства Оксен Лісовий.

У 2024 році для складання ЄВІ всього зареєструвалися 246 189 осіб. 79% з них — це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до аспірантури. А якщо конкретніше — 91 561 особа. Рекорд всіх рекордів.

Спеціальний наказ виданий на базі особливих повноважень МОН на період дії воєнного стану. Передбачено ст. 57 (1) закону «Про освіту».

МОН наголошує, що освіта — це не засіб ухилення від конституційного обов’язку. Навчання в аспірантурі є відповідальним процесом, що має на меті поглиблювати дослідницькі здобутки та розвивати науковий пласт української освіти загалом. Тим самим ми забезпечуємо право на освіту, зокрема, в збереженні легітимності аспірантів.

Що змінилося

Вступ в аспірантуру в цьому році здійснюватиметься виключно за державним замовленням, водночас що бюджетних місць стане вдвічі більше, щоб дати можливість всім, хто насправді бажає здобути ступінь доктора філософії (а не просто уникнути мобілізації через аспірантуру), це зробити з повною підтримкою від держави. Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах.

До 2022 року до аспірантури щороку вступало 7−8 тисяч осіб. Для порівняння: у 2024-му на тест для вступу в магістратуру та аспірантуру записалося понад 246 тис. осіб. З них 91 561 особа — це чоловіки віком 25−60 років, у яких вже є ступінь магістра чи спеціаліста. Така кількість чітко вказує, що бажання вступити в аспірантуру не вмотивовано бажанням здійснювати дослідження або вступати на шлях наукової чи викладацької кар'єри, а швидше іншими чинниками. Крім того, існує низка схем, які незаконно пропонують забезпечити потенційним аспірантам вступ на денну форму за контракт для уникнення мобілізації.

Зміни оновлюються відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії / доктора мистецтва у 2024 році. Також зміни діють на основі спеціального наказу МОН, який ухвалено, виходячи зі спеціальних повноважень, наданих законом «Про освіту» на період воєнного стану.

Щодо змін до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році:

Зберігається ЄВІ (єдиний вступний іспит) для всіх вступників в аспірантуру, але змінюється вага його компонентів під час розрахунку конкурсного бала. Тому всі хто, зареєструвався на ЄВІ у 2024 році, складають його. Допуском до вступних іспитів у всіх ЗВО і наукових установах встановлюється оцінка ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів. Щодо ЄВІ в частині іноземної мови, то оцінка вступника може не враховуватися в конкурсному балі під час вступу в аспірантуру. Це вирішуватиметься на розсуд закладу / установи, що може врахувати іспит з іноземної мови або встановити власний іспит. Натомість оцінка, отримана в результаті складання ЄВІ в частині іноземної мови, залишається обов’язковою для вступу на магістерські програми.

У частині спеціального наказу МОН передбачаються такі нововведення: