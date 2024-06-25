ЕС официально начал переговоры о вступлении Украины в блок. Фото:

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Європейський Союз офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ.

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Офіційні переговори стартували сьогодні, 25 червня. Вони будуть «складними, але сповнені можливостей». Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у соціальній мережі Х.

Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів! — написала вона.

Як відомо, заявку на членство в ЄС Україна подала 28 лютого 2022 року — після початку повномасштабного російського вторгнення.

А 23 червня того ж року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Це був історичний крок, оскільки Україна стала першою країною, яка отримала статус кандидата під час війни. Україні необхідно виконати низку умов, перш ніж вона зможе стати повноправним членом Євросоюзу.

Нагадаємо, 21 червня президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для початку перемовин про вступ до Євросоюзу. У делегацію увійшли, зокрема, віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина та голова Офісу президента Андрій Єрмак.