Коля, посмотри, кому негде жить - украинский футболист с фронта ответил Тищенко

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Ракурс

Український футболіст російського походження, ексгравець київського «Динамо» та збірної України Олександр Алієв, який наразі захищає країну у лавах ЗСУ, звернувся до народного депутата Миколи Тищенка.

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Алієва обурила вимога нардепа до суду повернути йому гроші вилучені при обшуку уранці 25 червня. Тищенко заявив, що йому «без них йому не буде за що жити».

Алієв показав відео з фронту, на якому декілька розбитих будинків. Він сказав Тищенку:

Ось цим людям немає де жити, а не тобі

Печерський районний суд 25 червня обрав запобіжний захід нардепу Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Під час засідання Тищенко заявив, що просив слідчих залишити йому гроші, знайдені під час обшуку. Відповідне відео було опубліковане із зали суду.

Тому я вчора казав: залиште мені мої гроші, мені немає за що буде жити! — емоційно звернувся нардеп. Після його слів у залі стало чутно сміх, що Тищенка неабияк обурило.

А це не смішно, я їх заробляв 30 років, от цими руками! І ні в кого нічого не взяв, і цим пишаюсь, і мій батько, і моя родина цим пишається, — заявив народний обранець.

Нагадаємо, чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення.