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Россияне нанесли ракетный удар по Одесщине, фото: «Укринформ»
Рашисты ударили баллистикой по гражданской инфраструктуре Одесщины — Силы обороныhttps://racurs.ua/n196687-rashisty-udarili-ballistikoy-po-grajdanskoy-infrastrukture-odesschiny-sily-oborony.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 червня, знову завдали терористичного удару по південних регіонах України.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони Півдня України.
Зафіксовані такі випадки:
- росіяни з літаків тактичної авіації вдарили керованою авіаційною ракетою по Миколаївщині. Внаслідок влучання виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості, пожежу оперативно ліквідували. Люди не постраждали;
- серед ночі ворог завдав балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещині. В промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю. Люди не ушкоджені.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти скинули авіабомбу ФАБ-500 на місто Селидове Донецької області, пошкоджено понад 40 будівель.
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