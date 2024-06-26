Россияне нанесли ракетный удар по Одесщине, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n196687-rashisty-udarili-ballistikoy-po-grajdanskoy-infrastrukture-odesschiny-sily-oborony.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 червня, знову завдали терористичного удару по південних регіонах України.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони Півдня України.

Зафіксовані такі випадки:

росіяни з літаків тактичної авіації вдарили керованою авіаційною ракетою по Миколаївщині. Внаслідок влучання виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості, пожежу оперативно ліквідували. Люди не постраждали;

серед ночі ворог завдав балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещині. В промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю. Люди не ушкоджені.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти скинули авіабомбу ФАБ-500 на місто Селидове Донецької області, пошкоджено понад 40 будівель.