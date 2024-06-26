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Російська загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 538 тис. 60 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 220 осіб. Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 39 танків;
- 15 тис. 450 бойових броньованих машин;
- 14 тис. 321 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 108 одиниць РСЗВ;
- 863 одиниці засобів ППО;
- 359 літаків;
- 326 гелікоптерів;
- 11 тис. 435 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 324 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 19 тис. 407 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 409 одиниць спеціальної техніки.
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