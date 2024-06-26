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Ракурс
Російські загарбники втратили вже понад 538 тис. осіб, фото: «Диалог.UA»

Російська армія за добу втратила 1220 осіб (ІНФОГРАФІКА)

26 чер 2024, 09:43
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Російська загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 538 тис. 60 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 220 осіб. Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 39 танків;
  • 15 тис. 450 бойових броньованих машин;
  • 14 тис. 321 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 108 одиниць РСЗВ;
  • 863 одиниці засобів ППО;
  • 359 літаків;
  • 326 гелікоптерів;
  • 11 тис. 435 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 324 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 19 тис. 407 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 409 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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