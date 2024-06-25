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Ракурс
Наслідки удару по складу боєприпасів у Воронезькій області рф показали з супутника

Наслідки удару по складу боєприпасів у Воронезькій області рф показали з супутника (ФОТО)

25 чер 2024, 20:58
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Супутник Planet сфотографував наслідки удару по польовому складу боєприпасів росіян у Воронезькій області.


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Знімок показало «Радіо Свобода». Видання пише, що склад був у районі селища Ольховатка, на території колишньої ферми. На фото видно щонайменше дві пожежі. Розвідка України зранку повідомляла про вторинну детонацію на знищеному складі.

У росії уранці 25 червня заявляють про атаку безпілотників на Воронезьку область. Українська розвідка звітує про ураження складу боєприпасів і показувала відповідне відео.

Вранці губернатор Воронезької області Гусєв заявив про два збиті дрони, але зафіксували падіння уламків. Пише, що була «детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель». У ГУР МО згодом заявили, що це була їхня операція по ураження складу.

Крім того, у росії заявляли 25 червня про атаку безпілотників й на Бєлгородську область. Губернатор писав про пошкодження і постраждалих.

Джерело: Ракурс


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