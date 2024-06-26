Пограничники задержали мужчин, пытавшихся попасть в Польшу через Западноый Буг, фото: Западное региональное управление ГПСУ

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Двоє жителів Волинської області — чоловіки віком 24 та 29 років — намагалися незаконно переплисти річку Західний Буг, по якій проходить держкордон, щоб потрапити до Польщі.

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Їх затримали прикордонники Волинського загону. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Подія сталася вчора, 25 червня.

Військовослужбовці відділу «Амбуків» отримали інформацію про рух невідомих осіб в бік держрубежу. На вказаний напрямок одразу виїхала група реагування. Згодом неподалік лісового масиву прикордонний наряд виявив двох чоловіків, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що один із чоловіків прихопив із собою дитячі нарукавники для плавання, щоб подолати річку.

Щодо чоловіків прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204−1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Міру покарання визначить суд.