Двое мужчин пытались незаконно переплыть Западный Буг — ГПСУ (ФОТО)https://racurs.ua/n196697-dvoe-mujchin-pytalis-nezakonno-pereplyt-zapadnyy-bug-gpsu-foto.htmlРакурс
Двоє жителів Волинської області — чоловіки віком 24 та 29 років — намагалися незаконно переплисти річку Західний Буг, по якій проходить держкордон, щоб потрапити до Польщі.
Їх затримали прикордонники Волинського загону. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
Подія сталася вчора, 25 червня.
Військовослужбовці відділу «Амбуків» отримали інформацію про рух невідомих осіб в бік держрубежу. На вказаний напрямок одразу виїхала група реагування. Згодом неподалік лісового масиву прикордонний наряд виявив двох чоловіків, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що один із чоловіків прихопив із собою дитячі нарукавники для плавання, щоб подолати річку.
Щодо чоловіків прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204−1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Міру покарання визначить суд.
Вкотре закликаємо громадян не вдаватися до протиправних дій та не намагатися порушити кордон, адже прикордонники ефективно охороняють ввірені ділянки й протидіють правопорушенням, — наголошують у ДПСУ.