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Владимир Зеленский в Донецкой области. Фото: ОП
Зеленский в Донецкой области приказал направить больше дронов на одно из направленийhttps://racurs.ua/n196700-zelenskiy-v-doneckoy-oblasti-prikazal-napravit-bolshe-dronov-na-odno-iz-napravleniy.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Донецької області.
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На Донеччині глава держави 26 червня провів нараду щодо безпеки та ситуацію у регіоні. Він заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна та начальника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Олександра Надточія. Про це повідомив Офіс президента.
За підсумками наради Зеленський доручив урахувати збільшену потребу в дронах на Покровському напрямку при розподілі БпЛА між різними ділянками фронту.
Також глава держави доручив спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.
Як відомо, Покровський напрямок зараз залишається найактивнішою ділянкою фронту.
Нагадаємо, днями в генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що російська армія продовжує нарощувати темпи наступу на Покровському та Торецькому напрямках. Для цього ворог задіює для цього значні сили, але Сили оборони стримують натиск окупантів.
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