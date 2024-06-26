Владимир Зеленский в Донецкой области. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Донецької області.

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На Донеччині глава держави 26 червня провів нараду щодо безпеки та ситуацію у регіоні. Він заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна та начальника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Олександра Надточія. Про це повідомив Офіс президента.

За підсумками наради Зеленський доручив урахувати збільшену потребу в дронах на Покровському напрямку при розподілі БпЛА між різними ділянками фронту.

Також глава держави доручив спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.

Як відомо, Покровський напрямок зараз залишається найактивнішою ділянкою фронту.

Нагадаємо, днями в генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що російська армія продовжує нарощувати темпи наступу на Покровському та Торецькому напрямках. Для цього ворог задіює для цього значні сили, але Сили оборони стримують натиск окупантів.