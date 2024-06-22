Армія рф наростила темпи наступу на двох напрямках. Фото:

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Армія росії продовжує нарощувати темпи наступу на Покровському та Торецькому напрямках.

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Для цього ворог задіює для цього значні сили. Одна Сили оборони впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат. На Харківському напрямку агресор намагається атакувати біля Вовчанська. Наразі там триває бій. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 22 червня повідомив у Facebook.

А на Куп’янському напрямку війська противника вже 12 разів штурмували позиції українських захисників в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки, Стельмахівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбники вісім разів атакували поблизу населених пунктів Терни та Невське. Не спокійно й на Сіверському напрямку — вісім атак відбили поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник намагається потіснити ЗСУ із займаних позицій поблизу Іванівського та Григорівки. На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до 11.

На Покровському напрямку сьогодні зафіксована найбільша кількість боєзіткнень — 32 рази ворог намагався прорвати оборону в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровського.

Тривають бої і на Курахівському напрямку. На Времівському напрямку противник здійснив шість безуспішних спроб вклинитись в українську оборону поблизу Старомайорського, Урожайного та Водяного.

На Оріхівському напрямку були зафіксовані чотири штурмові дії. На Придніпровському напрямку були дві безуспішні атаки в районі Кринок.