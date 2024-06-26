Большинство украинцев считают ситуацию в экономике очень плохой. Фото:

https://racurs.ua/n196701-situaciya-v-ekonomike-ukrainy-ochen-plohaya-tak-schitaut-64-grajdan.html

Ракурс

Економічну ситуацію в Україні як дуже погану оцінюють переважна кількість громадян.

.

Такої думки 64% опитаних у рамках соціологічного опитування. Лише 3% респондентів оцінюють ситуацію як таку, що є хорошою або дуже хорошою, а 27% — як і не погану, і не хорошу. Про це повідомляється на сайті соціологічної служби Центру Разумкова.

Експерти Центру зазначають, оцінка економічного стану країни покращувалася у лютому-березні 2023 року, коли було зафіксоване зниження негативних оцінок навіть порівняно з «довоєнним» періодом. Тоді громадяни оцінювали економічну ситуацію в Україні як «дуже погану» або «досить погану» 55% (4% — як «добру» або «дуже добру», 37% — як «не погану і не добру»). А грудневе опитування в 2023 році показало, що ці оцінки погіршилися — відповідно 66,5%, 3% та 27%.

Соціологи також вказали на певну динаміку оцінок економіки у «довоєнному» вимірі. Зокрема, в травні 2021 року 60% опитаних оцінювали її як «дуже погану» або «досить погану» (і лише 5% — як «добру» або «дуже добру», а 32% — як «не погану і не добру»).

У вересні-жовтні 2022 року вже більше українців вважали її як «погану» або «досить погану» — до 64,5%.

Центр Разумкова проводив опитування в межах програми USAID з 6 по 12 червня. Було опитано 2 тис. 16 респондентів віком від 18 років методом face-to-face в областях, підконтрольних Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, результати опитування, проведеного у період з 6 по 12 червня соціологічною службою Центру Разумкова, свідчать, що майже половина українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямі.