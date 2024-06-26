Зеленский подписал закон об английском. Фото: ОП

https://racurs.ua/n196702-prezident-podpisal-zakon-ob-angliyskom-yazyke-v-ukraine.html

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Закон про англійську мову в Україні підписав президент Володимир Зеленський.

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Глава держав погодив закон № 9432 «Про застосування англійської мови в Україні», який на початку червня ухвалила Верховна Рада. Документ сьогодні, 26 червня, повернули до парламенту з підписом Зеленського. Про це повідомляється на офіційному сайті ВРУ.

Цим законом пропонувалося, щоб англійська мова набула статусу однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Тепер чиновники, військовослужбовці офіцерського складу, які служать за контрактом, поліцейські середнього та вищого складу і не тільки мають знати англійську мову.

Знання перевірятимуть на безкоштовному екзамені, організовуватиме яке Міністерство освіти та науки.

Нагадаємо, законопроект про функціонування англійської мови президент України Володимир Зеленський вніс до ВРУмайже рік томутому. Рада ухвалила ініціативу глави держави у другому читанні лише 4 червня 2023 року. Тоді закон № 9432 підтримали голосами 236 народних обранців