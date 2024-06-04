Рада ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Верховна Рада підтримала законопроект про застосування англійської мови
Рада ухвалила закон про застосування англійської мови в Україніhttps://racurs.ua/ua/n195980-rada-uhvalyla-zakon-pro-zastosuvannya-angliyskoyi-movy-v-ukrayini.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 4 червня, голосами 236 народних обранців ухвалила у другому читанні закон № 9432 про застосування англійської мови в Україні.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Цей закон:
- закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні;
- визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою;
- унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.
Була дискусія по правці № 336 (внесена за день до ухвалення закону), яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана (226), — зазначив Железняк.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...