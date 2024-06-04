Рада ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні

Верховна Рада підтримала законопроект про застосування англійської мови

https://racurs.ua/ua/n195980-rada-uhvalyla-zakon-pro-zastosuvannya-angliyskoyi-movy-v-ukrayini.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 4 червня, голосами 236 народних обранців ухвалила у другому читанні закон № 9432 про застосування англійської мови в Україні.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Цей закон:

закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні;

визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою;

унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.