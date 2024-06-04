Рада приняла закон о применении английского языка в Украине

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Верховная Рада поддержала законопроект о применении английского языка.
Рада приняла закон о применении английского языка в Украинеhttps://racurs.ua/n195980-rada-prinyala-zakon-o-primenenii-angliyskogo-yazyka-v-ukraine.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 4 червня, голосами 236 народних обранців ухвалила у другому читанні закон № 9432 про застосування англійської мови в Україні.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Цей закон:
- закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні;
- визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою;
- унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.
Була дискусія по правці № 336 (внесена за день до ухвалення закону), яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана (226), — зазначив Железняк.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...