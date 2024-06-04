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Верховная Рада поддержала законопроект о применении английского языка.

Рада приняла закон о применении английского языка в Украине

4 июн 2024, 13:58
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Верховна Рада сьогодні, 4 червня, голосами 236 народних обранців ухвалила у другому читанні закон № 9432 про застосування англійської мови в Україні.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Цей закон:

  • закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні;
  • визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою;
  • унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Була дискусія по правці № 336 (внесена за день до ухвалення закону), яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана (226), — зазначив Железняк.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Источник: Ракурс


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