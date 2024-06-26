Мэра Мукачево Андрея Балогу суд отправил под стражу. Фото:

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Ракурс

Запобіжний захід міському голові Мукачева Андрію Балозі обрав суд.

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У середу, 26 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду, за клопотанням детективів НАБУ й погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід до міського голови. Посадовець разом зі спільниками намагався продати за заниженою вартістю земельну ділянку в центрі Ужгорода площею 3 га. Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Telegram.

Так, ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, напередодні Національне антикорупційне бюро викрило в корупції міського голову Мукачева Андрій Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Вони віддали за безцінь 3 га землі в місці — ділянку з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.