Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Мера Мукачева Андрія Балогу суд відправив під варту. Фото:

Мера Мукачева Балогу суд відправив на два місяці в СІЗО

26 чер 2024, 19:20
999

Запобіжний захід міському голові Мукачева Андрію Балозі обрав суд.


.

У середу, 26 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду, за клопотанням детективів НАБУ й погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід до міського голови. Посадовець разом зі спільниками намагався продати за заниженою вартістю земельну ділянку в центрі Ужгорода площею 3 га. Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Telegram.

Так, ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Мера Мукачева Андрія Балогу суд відправив під варту. Фото: САП

Нагадаємо, напередодні Національне антикорупційне бюро викрило в корупції міського голову Мукачева Андрій Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Вони віддали за безцінь 3 га землі в місці — ділянку з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів