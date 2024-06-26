россия полностью уничтожила Херсонес Таврический. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n196708-rossiyane-polnostu-unichtojili-hersones-tavricheskiy-v-okkupirovannom-sevastopole.html

Ракурс

Окупанти повністю знищили Херсонес — Таврійський автентичну пам’ятку світового значення в українському Криму.

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На місці розкопок росіяни спорудили новий відкритий театр. Деякі археологічні знахідки вивезли до музеїв на території країни-агресора рф. Про це 26 червня заявила старша наукова співробітниця Інститут археології НАН України Евеліна Кравченко на ІІІ Міжнародному форумі експертної мережі «Кримська платформа».

Зазначається, що загарбники збудували фактично нове місто на місці археологічних залишків.

Археологічний парк перекриває старі знахідки, а декілька розкопаних об'єктів росіяни поступово перенесли та відбудували в іншому місці. На місці городища росіяни поставили Собор святого Володимира, що підпорядковується й освячений був освячений російською церквою.

Як відомо, Херсонес Таврійський — унікальна історична пам’ятка античної доби. З досліджень цієї забудови виявили систему організації та планування того часу. Це єдина пам’ятка в Криму, яка має світове значення.

Нагадаємо, влітку минулого року Центр національного спротиву заявляв, що розкопки, які здійснюють російські археологи та місцеві колаборанти під наглядом військових на місці стародавнього грецького міста Херсонес, мають основне завдання — довести «приналежність міста до росії».