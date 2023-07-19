Росіяни проводять незаконні розкопки у Херсонесі, фото: російські ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n185274-vid-rosiyskyh-arheologiv-vymagaut-dovesty-istorychnu-prynalejnist-hersonesu-do-rf-cns.html

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У Криму, тимчасово окупованому росією українському півострові, тривають розкопки на місці стародавнього грецького міста Херсонес — української пам’ятки національного значення.

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Розкопки, які здійснюють російські археологи та місцеві колаборанти під наглядом військових, мають основне завдання — довести «приналежність міста до рф». Про це сьогодні, 19 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Щось подібне півострів проходив у часи другої світової, коли на півострові проводили розкопки нацисти, які тоді шукали докази, що Крим суто німецька земля, де раніше панувала Готська держава, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що рашисти хочуть довести, що Херсонес насправді заселяли слов’яни й називалось місто Корсунь. Надалі російська пропаганда планує провести цю лінію до Київської Русі, спадкоємцем якої себе вважає путінський режим.

За задумом окупантів, це дасть російській пропаганді не лише «обґрунтувати своє право на півострів», а й нівелювати історію кримських татар як «незначний етап в історії Криму, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що для виконання поставленого перед ними завдання російські «історики» можуть вдатись до містифікацій й свідомого знищення грецького спадку. Зокрема безліч артефактів вивозяться до рф. Тобто триває планомірне пограбування та знищення пам’ятки.