На Прикарпатье поймали чиновника исправительной колонии, который пытал и унижал осужденных

https://racurs.ua/n196733-na-prikarpate-poymali-chinovnika-ispravitelnoy-kolonii-kotoryy-pytal-i-unijal-osujdennyh.html

Ракурс

Працівники Держбюро розслідувань повідомили про підозру працівнику оперативного відділу Коломийської виправної колонії.

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Правоохоронець відповідав за оперативну ситуацію в колонії для запобігання можливим злочинам чи провокаціям. За оперативними даними, він нерідко застосовував силу аби дізнатись у засуджених ту чи іншу інформацію.

Зокрема, слідчі ДБР задокументували застосування сили та морального тиску щодо двох засуджених, яких він намагався схилити до співпраці. Працівник колонії хотів отримати інформацію про те, яким чином до колонії потрапляють наркотики.

Коли чоловіки відмовилися співпрацювати, правоохоронець почав завдавати їм ударів у різні частини тіла, супроводжуючи це нецензурною лайкою та погрозами. Катування і приниження тривали кілька годин.