Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Укрэнерго объяснили причину перетоков тока за границу и раскрыли зарплату Кудрицкого

В Укрэнерго объяснили причину перетоков тока за границу и раскрыли зарплату Кудрицкого

27 июн 2024, 15:20
999

Україна не експортує електроенергію до Європейського Союзу і скоро скасує відключення світла на прифронтових територіях.


.

Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю hromadskе.

За його словами, Україна підтримує транзитні фізичні перетоки з одних європейських країн в інші, нічого не продаючи із власної генерації.

Те, що кажуть: «Україна експортує. Нас дурять. Нам вимикають світло, а самі продають електроенергію за кордон» — це не так. Я з великим здивуванням читаю подібні повідомлення в соцмережах, — заявив Кудрицький.

Наприклад, Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв’язки у своїй енергосистемі.

Деякі люди бачать, умовно, 100 МВт на кордоні між Україною та Угорщиною — і помилково чи свідомо пишуть: «Значить, Україна експортує. Нас дурять. Нам вимикають світло, а самі продають електроенергію за кордон».

Це не так, каже Кудрицький:

У цьому разі ми просто транзитом передаємо електроенергію, не використовуючи власні ресурси. Це не наш експорт. Щоб переконатися, що експорт нульовий, можна подивитися спеціальну вкладку Scheduled Commercial Exchanges на сайті ENTSO-E, де відображаються торгові операції. Там видно, що з України до Європи нічого не надходить, а натомість Європа експортує електроенергію до України. Завдяки цьому імпорту ми можемо підтримувати більш-менш стабільну ситуацію з відключеннями.

По прифронтовим територіям — наразі очікується визначення конкретних районів, які не будуть відключати від світла.

Також Кудрицький розкрив розмір власної зарплати — близько 420 тис. грн на місяць.

За його словами, зарплати інших чотирьох членів правління «Укренерго» коливаються в межах 250−300 тис. грн після сплати податків.

Ні про які 2 млн грн на місяць, про які писали в медіа, не йдеться і ніколи не йшлося. Мою зарплату мені встановила Наглядова рада 2020 року під час призначення на посаду. Відтоді вона не змінювалася, — наголосив глава «Укренерго».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров