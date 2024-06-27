В Укрэнерго объяснили причину перетоков тока за границу и раскрыли зарплату Кудрицкого

https://racurs.ua/n196737-v-ukrenergo-obyasnili-prichinu-peretokov-toka-za-granicu-i-raskryli-zarplatu-kudrickogo.html

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Україна не експортує електроенергію до Європейського Союзу і скоро скасує відключення світла на прифронтових територіях.

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Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю hromadskе.

За його словами, Україна підтримує транзитні фізичні перетоки з одних європейських країн в інші, нічого не продаючи із власної генерації.

Те, що кажуть: «Україна експортує. Нас дурять. Нам вимикають світло, а самі продають електроенергію за кордон» — це не так. Я з великим здивуванням читаю подібні повідомлення в соцмережах, — заявив Кудрицький.

Наприклад, Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв’язки у своїй енергосистемі.

Деякі люди бачать, умовно, 100 МВт на кордоні між Україною та Угорщиною — і помилково чи свідомо пишуть: «Значить, Україна експортує. Нас дурять. Нам вимикають світло, а самі продають електроенергію за кордон».

Це не так, каже Кудрицький:

У цьому разі ми просто транзитом передаємо електроенергію, не використовуючи власні ресурси. Це не наш експорт. Щоб переконатися, що експорт нульовий, можна подивитися спеціальну вкладку Scheduled Commercial Exchanges на сайті ENTSO-E, де відображаються торгові операції. Там видно, що з України до Європи нічого не надходить, а натомість Європа експортує електроенергію до України. Завдяки цьому імпорту ми можемо підтримувати більш-менш стабільну ситуацію з відключеннями.

По прифронтовим територіям — наразі очікується визначення конкретних районів, які не будуть відключати від світла.

Також Кудрицький розкрив розмір власної зарплати — близько 420 тис. грн на місяць.

За його словами, зарплати інших чотирьох членів правління «Укренерго» коливаються в межах 250−300 тис. грн після сплати податків.