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В Укренерго пояснили причину перетоків струму за кордон і розкрили зарплату Кудрицького
В Укренерго пояснили причину перетоків струму за кордон і розкрили зарплату Кудрицькогоhttps://racurs.ua/ua/n196737-v-ukrenergo-poyasnyly-prychynu-peretokiv-strumu-za-kordon-i-rozkryly-zarplatu-kudryckogo.htmlРакурс
Україна не експортує електроенергію до Європейського Союзу і скоро скасує відключення світла на прифронтових територіях.
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Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю hromadskе.
За його словами, Україна підтримує транзитні фізичні перетоки з одних європейських країн в інші, нічого не продаючи із власної генерації.
Те, що кажуть: «Україна експортує. Нас дурять. Нам вимикають світло, а самі продають електроенергію за кордон» — це не так. Я з великим здивуванням читаю подібні повідомлення в соцмережах, — заявив Кудрицький.
Наприклад, Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв’язки у своїй енергосистемі.
Деякі люди бачать, умовно, 100 МВт на кордоні між Україною та Угорщиною — і помилково чи свідомо пишуть: «Значить, Україна експортує. Нас дурять. Нам вимикають світло, а самі продають електроенергію за кордон».
Це не так, каже Кудрицький:
У цьому разі ми просто транзитом передаємо електроенергію, не використовуючи власні ресурси. Це не наш експорт. Щоб переконатися, що експорт нульовий, можна подивитися спеціальну вкладку Scheduled Commercial Exchanges на сайті ENTSO-E, де відображаються торгові операції. Там видно, що з України до Європи нічого не надходить, а натомість Європа експортує електроенергію до України. Завдяки цьому імпорту ми можемо підтримувати більш-менш стабільну ситуацію з відключеннями.
По прифронтовим територіям — наразі очікується визначення конкретних районів, які не будуть відключати від світла.
Також Кудрицький розкрив розмір власної зарплати — близько 420 тис. грн на місяць.
За його словами, зарплати інших чотирьох членів правління «Укренерго» коливаються в межах 250−300 тис. грн після сплати податків.
Ні про які 2 млн грн на місяць, про які писали в медіа, не йдеться і ніколи не йшлося. Мою зарплату мені встановила Наглядова рада 2020 року під час призначення на посаду. Відтоді вона не змінювалася, — наголосив глава «Укренерго».