В США состоялись первые дебаты между Трампом и Байденом — кто выиграл и какие главные тезисы

https://racurs.ua/n196754-v-ssha-sostoyalis-pervye-debaty-mejdu-trampom-i-baydenom-kto-vyigral-i-kakie-glavnye-tezisy.html

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Джо Байден і Дональд Трамп провели перші дебати з 2020 року, під час яких ображали та глузували один з одного.

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Байден звинуватив Трампа в «моралі кота з провулка» за нібито «секс із порнозіркою», який Трамп заперечує.

Трамп назвав дії Байдена «абсолютно злочинними» і стверджував, що Байден «отримує гроші від Китаю» і є «маньчжурським кандидатом», не навівши жодних доказів.

Байден назвав Трампа «засудженим злочинцем» і «таким скиглієм"ю

Трамп назвав каденцію Байдена «найгіршим президентством в історії США».

Байден назвав Трампа «лохом» і «невдахою», бо він нібито називав такими ж словами американців, які загинули на війні (сам Трамп це заперечує).

Говорячи про війну в Україні, Трамп накинувся на Байдена, заявивши, що мільярди доларів американських платників податків, які йдуть на підтримку України, «непотрібні».

І Джо Байден, і Дональд Трамп припускалися фактичних помилок під час сьогоднішніх дебатів, стверджує Voice of America.