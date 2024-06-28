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В США состоялись первые дебаты между Трампом и Байденом — кто выиграл и какие главные тезисы
В США состоялись первые дебаты между Трампом и Байденом — кто выиграл и какие главные тезисыhttps://racurs.ua/n196754-v-ssha-sostoyalis-pervye-debaty-mejdu-trampom-i-baydenom-kto-vyigral-i-kakie-glavnye-tezisy.htmlРакурс
Джо Байден і Дональд Трамп провели перші дебати з 2020 року, під час яких ображали та глузували один з одного.
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Байден звинуватив Трампа в «моралі кота з провулка» за нібито «секс із порнозіркою», який Трамп заперечує.
Трамп назвав дії Байдена «абсолютно злочинними» і стверджував, що Байден «отримує гроші від Китаю» і є «маньчжурським кандидатом», не навівши жодних доказів.
Байден назвав Трампа «засудженим злочинцем» і «таким скиглієм"ю
Трамп назвав каденцію Байдена «найгіршим президентством в історії США».
Байден назвав Трампа «лохом» і «невдахою», бо він нібито називав такими ж словами американців, які загинули на війні (сам Трамп це заперечує).
Говорячи про війну в Україні, Трамп накинувся на Байдена, заявивши, що мільярди доларів американських платників податків, які йдуть на підтримку України, «непотрібні».
І Джо Байден, і Дональд Трамп припускалися фактичних помилок під час сьогоднішніх дебатів, стверджує Voice of America.
Серед основних аналітики визначають наступне:
Байден почав дебати з помилки, заявивши, що створив 15 тисяч робочих місць. Ця кількість була значно занижена (правильне число — понад 15 мільйонів). Зважаючи на те, що він намагається відновити довіру виборців до свого економічного лідерства, це точно не зіграє йому на руку.
Байден також сказав:
Це 15 доларів за укол інсуліну, а не 400 доларів.
Але витрати на інсулін із власних коштів для літніх американців за програмою Medicare були обмежені 35 доларами в Законі про зниження інфляції 2022 року, який підписав саме Байден. Обмеження набуло чинності минулого року, коли багато виробників ліків оголосили, що вони знизять ціну на ліки до 35 доларів для більшості користувачів за приватною страховкою.
Трамп заявив, що американська економіка була готова почати виплачувати свій держборг ще до пандемії. Це неправда. Бюджетний дефіцит зростав за Трампа, тому що запроваджене ним у 2017 році зниження податків не окупило себе, як він обіцяв.
За даними Адміністративно-бюджетного управління Білого дому, Трамп успадкував дефіцит бюджету в розмірі 585 мільярдів доларів, і 2019 року він зріс до 984 мільярдів доларів, а 2020 року після початку пандемії перевищив три трильйони доларів.
Твердження Трампа про те, що «мільйони» іммігрантів впустили в країну з в’язниць і психіатричних лікарень, нічим не підкріплене. Доказів цьому немає.
Дональд Трамп та Джо Байден висловили, серед іншого, свої позиції щодо путіна, НАТО та війни росії в Україні. Трамп поклав провину на Байдена у тому, що путін почав війну в Україні, а Байден, своєю чергою, звинуватив Трампа, що той дав путіну «карт-бланш» на вторгнення. А у відповідь на критику Трампом допомоги Україні, Байден заявив, що більшість допомоги залишається в економіці США.
Видання The Washington Post зазначає, що виступ Трампа був «сповнений його звичайних перебільшень і брехні, зокрема щодо злочинності та імміграції». Утім, перші реакції аналітиків показують, що Байден зазнав поразки в цих дебатах, бо він, зокрема, часом плутався у відповідях. У його команді пояснили це застудою.
У CNN зазначають, що виступ Байдена «безсумнівно» призведе до ще більшої суперечки серед членів Демократичної партії. Видання NYT також вказує, що його виступ «відновив дискусію про те, чи варто йому взагалі бути кандидатом».
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