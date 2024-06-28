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Большинство опрошенных зрителей дебатов считают, что Трамп выиграл у Байдена
Большинство опрошенных зрителей дебатов считают, что Трамп выиграл у Байденаhttps://racurs.ua/n196756-bolshinstvo-oproshennyh-zriteley-debatov-schitaut-chto-tramp-vyigral-u-baydena.htmlРакурс
67% американців визнали, що Дональд Трамп переграв Джо Байдена у дебатах. Лише 33% вважають, що краще виступив чинний президент.
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Про це свідчать результати опитування, проведеного CNN. Однак, лише 5% виборців заявили, що дебати кардинально вплинули на їхній вибір президента.
Перед дебатами ті ж самі виборці казали, що очікують від Трампа кращого виступу, ніж від Байдена (55% до 45%).
Майже половина (57%) глядачів дебатів заявили, що не мають впевненості у здатності Байдена очолити країну, а 44% мають таку думку щодо Трампа.
Ці цифри практично не змінилися порівняно з опитуванням, проведеним перед дебатами, в якому 55% виборців заявили, що не довіряють Байдену, а 47% — Трампу.
Серед глядачів, які взяли участь в опитуванні, було на 5% більше прихильників Республіканської партії.
Опитування CNN проводилося за допомогою текстових повідомлень серед 565 зареєстрованих виборців США, які дивилися дебати.
Результати опитування репрезентують погляди лише тих, хто дивився дебати. Після дебатів ставки на перемогу Байдена летять на дно. Smarkets так оцінює шанси кандидатів:
Дональд Трамп — 59%
Джо Байден — 21%
Ґевін Ньюсом (глава штату Каліфорнія) — 9%
Мішель Обама — 3%
Після дебатів демократи в США заговорили про можливу заміну Джо Байдена іншим кандидатом на виборах, повідомили у The New York Times. Аналітики кажуть, що це були не найкращі дебати для нього, бо його голос звучав хрипко, він декілька разів затинався і часом плутався у відповідях. У його команді пояснили це застудою.
Справа в непереконливому виступі Байдена, зокрема, його регулярних обмовках, слабкому голосі, нездатності виразно подати позицію партії з ключових питань.
The Washington Post і Reuters пишуть, що виступ Трампа був сповнений його звичайних перебільшень і «брехні».
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