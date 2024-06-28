Российская авиация сбросила на Нью-Йорк несколько бомб КАБ-250 – есть погибшие

https://racurs.ua/n196767-rossiyskaya-aviaciya-sbrosila-na-nu-york-neskolko-bomb-kab-250-est-pogibshie.html

Ракурс

Вранці російська авіація скинула на селище Нью-Йорк кілька бомб КАБ-250. Одна влучила в приватний сектор, а інша — в багатоповерховий будинок.

.

У пʼятиповерхівці загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років. Були поранені 39-річна жінка та її 8-річна донька. Дитина у важкому стані.

У приватному секторі поранений 45-річний чоловік.