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Ракурс
Российская авиация сбросила на Нью-Йорк несколько бомб КАБ-250 – есть погибшие

Российская авиация сбросила на Нью-Йорк несколько бомб КАБ-250 — есть погибшие

28 июн 2024, 14:43
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Вранці російська авіація скинула на селище Нью-Йорк кілька бомб КАБ-250. Одна влучила в приватний сектор, а інша — в багатоповерховий будинок.


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У пʼятиповерхівці загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років. Були поранені 39-річна жінка та її 8-річна донька. Дитина у важкому стані.

У приватному секторі поранений 45-річний чоловік.

Источник: Ракурс


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