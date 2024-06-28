Російська авіація скинула на Нью-Йорк кілька бомб КАБ-250 - є загиблі

https://racurs.ua/ua/n196767-rosiyska-aviaciya-skynula-na-nu-york-kilka-bomb-kab-250-ie-zagybli.html

Ракурс

Вранці російська авіація скинула на селище Нью-Йорк кілька бомб КАБ-250. Одна влучила в приватний сектор, а інша — в багатоповерховий будинок.

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У пʼятиповерхівці загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років. Були поранені 39-річна жінка та її 8-річна донька. Дитина у важкому стані.

У приватному секторі поранений 45-річний чоловік.