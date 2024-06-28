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Російська авіація скинула на Нью-Йорк кілька бомб КАБ-250 - є загиблі

Російська авіація скинула на Нью-Йорк кілька бомб КАБ-250 — є загиблі

28 чер 2024, 14:43
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Вранці російська авіація скинула на селище Нью-Йорк кілька бомб КАБ-250. Одна влучила в приватний сектор, а інша — в багатоповерховий будинок.


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У пʼятиповерхівці загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років. Були поранені 39-річна жінка та її 8-річна донька. Дитина у важкому стані.

У приватному секторі поранений 45-річний чоловік.

Джерело: Ракурс


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